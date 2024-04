Venedig erinnert an Marco Polo mit großer Ausstellung

Vor 700 Jahren starb Marco Polo in Venedig . Zum Gedenken an ihren berühmtesten Bürger präsentiert die Stadt eine große Ausstellung . Im Dogenpalast sind bis zum 29. September Ausgrabungsfunde, Karten und Bücher zu sehen.

Die Ausstellung mit Leihgaben aus verschiedenen Ländern, die Marco Polo bereist hatte, ist Teil eines Marco-Polo-Jahres in Venedig. Die Stadt hofft, trotz Problemen mit Massentourismus, mehr Besucher anzulocken.

