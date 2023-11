Vegane Ernährung für Einsteiger: 5 Kochbücher mit veganen Rezepten

Die Rezeptideen beinhalten sowohl süße und herzhafte Frühstücksideen als auch leichte Salate und erfrischende Getränke. Alle Rezepte sind mit Nährwertangaben versehen, sodass Sie nicht nur leckere Gerichte kochen können, sondern auch wissen, was sich hinter den verwendeten Lebensmitteln verbirgt.

RPONLINE: Vegane Ernährung bei Säuglingen & Kleinkindern​ nicht ratsamKnapp zehn Prozent der Erwachsenen in Deutschland ernähren sich derzeit vegetarisch oder vegan. Für kleine Kinder sei der „mäßige Verzehr“ von tierischen Produkten wie Milch und Käse jedoch wichtig.

FOCUSONLINE: Vegane Ernährung bei Kindern: Ärzte warnen vor „massiver“ GesundheitsgefährdungImmer mehr Menschen entscheiden sich für ein tierfreies Leben - und essen fortan vegan. Mediziner warnen nun jedoch davor, auch Kindern tierische Produkte vorzuenthalten. Besonders im Säuglings- und Kleinkindalter sei davon abzuraten.

MOPO: Vegane Ernährung bei Säuglingen und KleinkindernDer kindliche Organismus reagiert empfindlich auf Nährstoffmangel. Eine vegane Ernährung kann die geistige Gesundheit gefährden und schädigt die im Wachstum befindlichen Organe.

MOPO: Vegane Restaurants in HamburgDie Anzahl der Restaurants ohne Fleisch oder Fisch auf der Karte hat zugenommen. Die MOPO stellt Hamburger Orte für Pflanzen-Gourmets vor.

WATSON_DE: Supermarkt: Vegane Produkte boomen – über die Hälfte der Deutschen kauft sieMehr als die Hälfte der Deutschen haben schon vegane Ersatzprodukte gekauft.

STERNDE: Brustkrebs: 'Dann habe ich halt eine Fleischbrust und eine vegane'Sie ist Comedy-Autorin und muss den eigenen Brustkrebs mit Humor verarbeiten. Mit einem Interview leiten wir das Ende des 'Breast Cancer Awareness'-Monats...

