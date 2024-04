Vatertag in der Turbinenhalle Oberhausen

Am 9. Mai gibt es ein buntes Programm auf dem Open-Air-Gelände der Turbinenhalle . Los geht es schon um 11:30 Uhr. Auf dem Freigelände wird ein „Männerspielplatz“ aufgebaut, mit Attraktionen wie dem Bullenreiten, Bierpong und Hau-den-Lukas.

Auch für Essen und Getränke ist gesorgt.

Vatertag Turbinenhalle Oberhausen Veranstaltung Aktionsstände Musik

