Vater von Patrick Mahomes wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Der Vater von Patrick Mahomes (28) muss vor Gericht! Anfang Februar wurde der Vater des Footballstars wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Wie TMZ berichtet, hat die texanische Staatsanwaltschaft ihn nun offiziell angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen Patrick Mahomes Sr. bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Dollar . Patrick Mahomes Sr. soll im Laufe einer routinemäßigen Verkehrskontrolle Anzeichen einer Beeinträchtigung gezeigt haben.

Damals soll er gegenüber den Beamten zugegeben haben, in einer Bar einige Biere getrunken zu haben, bevor er sich hinter das Steuer gesetzt habe. Wie Us Weekly berichtete, soll sich der Sportler kurz nach der Verhaftung seines Vaters zu dem Vorfall geäußert haben. 'Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er macht sich gut, egal wie die Situation ist', erklärte Patrick bei der Super Bowl Opening Night im Allegiant Stadium in Las Vega

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Philadelphia Eagles: Deswegen haben die Pittsburgh Steelers Kenny Pickett abgegebenZwei Legenden treffen aufeinander: NFL-Star Patrick Mahomes überreicht NBA-Star Luka Doncic ein Geschenk.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Philadelphia Eagles: Deshalb haben die Pittsburgh Steelers Kenny Pickett abgegebenZwei Legenden treffen aufeinander: NFL-Star Patrick Mahomes überreicht NBA-Star Luka Doncic ein Geschenk.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL: Fünf neue Franchises sichern sich Marketingrechte für DeutschlandSuper-Bowl-Champion Patrick Mahomes witzelt über Teamkollege Travis Kelce.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Head Coach Jarod Mayo kann sich Jacoby Brissett als Starting Quarterback vorstellenSuper-Bowl-Champion Patrick Mahomes witzelt über Teamkollege Travis Kelce.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL: Fünf neue Teams sichern sich Marketingrechte für DeutschlandSuper-Bowl-Champion Patrick Mahomes witzelt über Teamkollege Travis Kelce.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL: Kansas City Chiefs strukturieren Vertrag von Quarterback Patrick Mahomes umJohnny Manziel erzählt im Podcast 'The Rush' eine wilde Story.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »