Varta bestätigt Jahresprognosen für 2023

Varta hat mit dem Neunmonatsbericht vor Kurzem die zuletzt im Sommer gesenkten Jahresprognosen für 2023 bestätigt. Damit konnte der Anbieter von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen und kundenspezifischen Batterielösungen die Anleger zwar weiter beruhigen. Für Entwarnung ist es allerdings noch zu früh. „Unsere Maßnahmen greifen. Wir haben effektiv Kosten gesenkt“, so Vorstand Dr. Markus Hackstein bei der Vorlage der Zahlen.

„Das angelaufene Weihnachtsgeschäft entwickelt sich so, wie wir es geplant haben und wir konnten in einigen Bereichen unsere gestiegenen Kosten an unsere Kunden weitergeben.“ Ein genauer Blick zeigt: Bei den einzelnen Segmenten hat Varta seine Umsatzerwartungen im Geschäft mit den Mikro- und Hörgerätebatterien („Micro Batteries“) reduziert und im Gegenzug die für das Segment „Sonstige“ erhöht. Dieser Bereich umfasst in der neuen Segmentierung die Geschäftsbereiche „Lithium-Ion Battery Packs“ sowie „Lithium-Ion Large Cells





aktionaer » / 🏆 97. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Varta-Aktie zieht an: Batteriekonzern Varta sieht wieder Licht nach drittem QuartalDer kriselnde Batteriekonzern Varta sieht sich nach einem ordentlichen dritten Quartal in der Spur zu seinen Jahreszielen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Varta-Aktie zieht an: Varta sieht wieder Licht nach drittem QuartalDer kriselnde Batteriekonzern Varta sieht sich nach einem ordentlichen dritten Quartal in der Spur zu seinen Jahreszielen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

TerrAscend meldet Rekordergebnisse für das dritte Quartal 2023 und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr 2023Nettoumsatz von 89,2 Mio. $, ein Anstieg von 34,7 % im Jahresvergleich und 23,7 % gegenüber dem Vorquartal Gross Profit-Marge von 53,6%, eine sequenzielle Verbesserung um 340 Basispunkte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

'Sports Awards' 2023: Online-Voting für den MVP des Jahres 2023Bern/Zürich (ots) - Am Sonntag, 10. Dezember 2023, werden an den 'Sports Awards' die erfolgreichsten Schweizer Athletinnen und Athleten des Jahres geehrt. Ab sofort können die Sportfans unter sports-awards.ch

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Tradewind Finance als bestes Factoring-Unternehmen Deutschland 2023 und bestes NBFI Management-Team Deutschland 2023 ausgezeichnetMönchengladbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Tradewind Finance, ein internationales Handelsfinanzierungsunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, wurde bei den 2023 Global Banking & Finance Awards®

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Exporte im September 2023: -2,4 % zum August 2023WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), September 2023126,5 Milliarden Euro-2,4 % zum Vormonat-7,5 % zum VorjahresmonatImporte (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren)

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »