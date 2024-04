Vandalismus im Bike-Park und Meran-Park

Ein Polizeibeamter vor Ort bemerkte, dass im Bike-Park Sprungschanzen zerstört und abgeflacht wurden. Die dazugehörigen Planken wurden einfach hinter die Anlage geworfen. Auch im Meran-Park wurden Liegend-Schaukeln zerstört.

Die seitlichen Eisenrohre wurden verbogen.

Vandalismus Bike-Park Meran-Park Sprungschanzen Liegend-Schaukeln

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



idowa / 🏆 34. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gesünder und billiger als ein E-Bike: Aldi verkauft Gravel Bike zum SchnäppchenpreisGIGA-Experte für Technik, Energie und Deals.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Gesünder und günstiger als ein E-Bike: Aldi verkauft Gravel Bike zum SparpreisGIGA-Experte für Technik, Energie und Deals.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Felssturz in Südtirol: Beliebte Urlaubsregion von Meran betroffenIn einer beliebten Urlaubsregion Südtirols kommt es in Italien zum nächsten Felssturz auf eine stark frequentierte Straße. Das Passeier Tal beim mondänen Städtchen Meran blieb von den Unwettern an Ostern nicht verschont.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Meran in Italien: Felsbrocken knallt in Südtirol auf StraßeIn Italien herrschen extreme Wetterbedingungen. Im Süden scheint die Sonne, während im Norden Unwetter für Gefahr sorgen. Am Ostermontag führten Straßensperrungen und Feuerwehreinsätze zu Chaos. Ein Erdrutsch blockierte die Autobahn A23 in Udine, ohne Verletzte zu hinterlassen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auf der Staatsstraße 350.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Meran in Italien: Felsbrocken knallt in Südtirol auf StraßeIn Italien herrschen extreme Wetterbedingungen. Im Süden scheint die Sonne, während im Norden Unwetter für Gefahr sorgen. Am Ostermontag führten Straßensperrungen und Feuerwehreinsätze zu Chaos. Ein Erdrutsch blockierte die Autobahn A23 in Udine, ohne Verletzte zu hinterlassen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auf der Staatsstraße 350.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Meran in Italien: Felsbrocken knallt in Südtirol auf StraßeIn Italien herrschen extreme Wetterbedingungen. Im Süden scheint die Sonne, während im Norden Unwetter für Gefahr sorgen. Am Ostermontag führten Straßensperrungen und Feuerwehreinsätze zu Chaos. Ein Erdrutsch blockierte die Autobahn A23 in Udine, ohne Verletzte zu hinterlassen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auf der Staatsstraße 350.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »