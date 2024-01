Van Rensburg/Steffan vom EC Oberstdorf für die Eiskunstlauf-WM 2024 nominiert

Die dreimaligen Deutschen Eistanzmeister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan vom EC Oberstdorf sind für die Eiskunstlauf-WM 2024 in Montreal in Kanada nominiert. Für van Rensburg und Steffan ist es die zweite WM. Bei ihrem Weltmeisterschafts-Debüt im vergangenen Jahr in Japan landeten die beiden auf Rang 15.





