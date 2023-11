Van Helsing: Ein echtes Debakel

Pascal liebt das Kino von „Vertigo“ bis „Daniel, der Zauberer“. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, „Joker“ wäre gelungen. Die Erwartungen an „Van Helsing“ waren groß, herausgekommen ist dabei jedoch ein echtes Debakel. Der kostspielige Fantasy-Blockbuster mit Hugh Jackman läuft am heutigen Donnerstag im Fernsehen. Vom Einschalten können wir aber nur abraten.

Es klang einfach zu schön: Graf Dracula, Frankensteins Monster und der Wolfsmensch begegnen sich in einer groß angelegten Fantasy-Sause im Blockbustergewand auf der Leinwand – und „Die Mumie“-Macher“, der am heutigen 23. November 2023 um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt wird, ist jedoch nicht nur eine Lachnummer geworden, sondern auch eine Beleidigung für Anhänger*innen des klassischen Horror- und Grusel-Kino





