Van der Mark analysiert die Kräfteverhältnisse der Superbike-WM 2024

Vor seinem Heimrennen in Assen analysiert Michael van der Mark die Kräfteverhältnisse der Superbike-WM 2024. Im vierten Jahr mit BMW hat sich sein 2021 belächelter Wechsel als die richtige Entscheidung erwiesen.Phillip Island und Barcelona waren Rennstrecken, auf denen BMW in Vergangenheit nie sonderlich gut performte.

Ganz anders aber in diesem Jahr: Zwei Siege und zwei weitere Top-3-Ergebnisse fuhr Toprak Razgatlioglu ein, sein ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark zeigte als Vierter im zweiten Lauf in Barcelona ebenfalls aufstrebende Form. Erstaunlich: In diesem sechsten Saisonrennen nahmen Ducati- und BMW-Piloten die ersten fünf Positionen in Beschlag, erst auf Platz 6 folgte mit Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes ein japanisches Fabrikat. «Es ist schwer zu sagen, ob das, was wir gesehen haben – Ducati und BMW mit den stärksten Fahrern – die wahren Kräfteverhältnisse sind», sagte van der Mark in seiner Kolumne bei racesport.n

Michael Van Der Mark Superbike-WM 2024 Assen BMW Ducati Rennen Kräfteverhältnisse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Elterngeld-Kürzung 2024: Einkommensgrenze sinkt ab April 2024 deutlichAb April 2024 werden weniger Eltern in Deutschland Anspruch auf Elterngeld nach der Geburt ihres Kindes haben. Wer betroffen ist und worum es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Palmsonntag 2024: Datum, Bräuche & BedeutungPalmsonntag 2024 ▶ Wann ist der Palmsonntag 2024 ✓ Alle Infos zu Datum & Termin ✓ Bräuche, Bedeutung und Sprüche ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Exporte in Nicht-EU-Staaten im Februar 2024: voraussichtlich +0,3 % zum Januar 2024WIESBADEN (ots) - Exporte in Drittstaaten (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Februar 202459,4 Milliarden Euro+0,3 % zum Vormonat-4,5 % zum VorjahresmonatExporte in Drittstaaten (Originalwerte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

DCP 2024: E-Sportlerin oder Twitch-Streamer – Wer wird Spieler*in des Jahres 2024?Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) 2024 wird am 18. April verliehen. 5 Gamer und Gamerinnen haben die Chance, Spieler*in des Jahres zu werden.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Christian Hahn ist Mediapersönlichkeit 2024 | Special | Deutscher Mediapreis 2024Zum zweiten Mal in Folge hat die Jury des Deutschen Mediapreises die Omnicom Media Group als Mediaagentur des Jahres ausgezeichnet.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »

Das sind die Sieger des Deutschen Mediapreises 2024 | Special | Deutscher Mediapreis 2024Alle ausgezeichneten Kampagnen, die Mediapersönlichkeit und die Mediaagentur des Jahres.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »