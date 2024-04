Valero Texas Open: Golf-Turnier live bei Sky

Im Golf -Kalender stehen die Valero Texas Open auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Die PGA Tour nimmt Fahrt auf und gastiert diese Woche in San Antonio, Texas (USA). Im TPC San Antonio werden die Valero Texas Open ausgetragen. Alles zum Golf auf skysport.

de: Alle News & Infos zum Golf Die PGA-Tour im LivestreamGolf-Highlights im VideoDiese Golf-Turniere siehst Du bei Sky McIlroy, Homa & Morikawa bei den Valero Texas OpenDie PGA-Tour ist weiterhin in Texas! Vier Spieler der Top-10-Weltrangliste gehen bei den Valero Texas Open an den Abschlag - Rory McIlroy, Brian Harman, Ludvig Aberg und Max Homa. Als Titelverteidiger kommt Corey Conners nach San Antonio. Weitere Topstarts im Feld sind Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Hideki Matsuyama, Collin Morikawa und Jordan Spieth. Mit Matti Schmid ist auch ein deutscher Spieler dabe

Valero Texas Open

