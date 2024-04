Valentino Rossi mit starkem vierten Platz im ersten freien Training bei den 12h Gulf

Bei den 12h Gulf hat der McLaren von 2 Seas Motorsport die Bestzeit im ersten freien Training aufgestellt. Der Ferrari 488 GT3 von Motorrad-Superstar Valentino Rossi schaffte es auf einen starken vierten Platz.Beim diesjährigen 12h Gulf-Rennen dreht sich wieder einmal alles um Valentino Rossi . Auf zwei Rädern hat er es zu insgesamt schon neun WM-Titeln gebracht. Doch nun hat «Il Dottore» auch auf vier Rädern wieder einmal gezaubert.

Im ersten freien Training hatte das Erzielen einer Bestzeit sowieso keine Priorität. Vielmehr galt es, sich an Strecke und Rennwagen zu gewöhnen. Der Ferrari rund um Rossi schaffte in der dreistündigen Session satte 71 Runden. Kein anderes Fahrzeug hatte mehr Umläufe in Bahrain abgespult.

Valentino Rossi 12H Gulf Ferrari 488 GT3 Erstes Freies Training Vierte Platz

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Valentino Rossi (3.). «Maverick hat Platz 2 verdient»Yamaha-Star Valentino Rossi war nach Platz 3 in Jerez die Erleichterung über die Rückkehr auf das MotoGP-Podest anzusehen. Er wartete 15 Monate darauf.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Valentino Rossi mit Platz 5 in Misano zufriedenValentino Rossi, der Movistar-Yamaha-Werkspilot, war am Freitag mit seinem 5. Platz in Misano zufrieden, obwohl er nicht begeistert war. Er erklärte, dass das Training mühsam war und das Gefühl mit dem Motorrad noch nicht komfortabel genug sei. Besonders der neue Belag der Strecke bereitete Schwierigkeiten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

ServusTV: Valentino Rossi und Yamaha in Misano stark?Für Stefan Bradl ist Marc Márquez (Honda) der Favorit in Misano. «In seinem Wohnzimmer habe ich aber auch Valentino Rossi auf dem Zettel.» ServusTV überträgt die MotoGP-WM am Samstag und Sonntag live.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Valentino Rossi: In Texas chancenlos gegen Honda?Valentino Rossi macht sich keine Hoffnungen, Honda in Texas besiegen zu können. «Unser Ziel muss sein, so dicht dran zu sein wie Jorge auf Platz 3 im Vorjahr», sagte er.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Valentino Rossi: «Ich habe jeden Tag trainiert»In Aragón sorgt Altmeister Valentino Rossi mit seinem sensationellen MotoGP-Comeback nur 22 Tage nach einem Schien- und Wadenbeinbruch für Furore. Der «Doctor» betont: «Das ist meiner Meinung nach der beste Weg.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Valentino Rossi klagt: «Im Regen siehst du nichts»Einige MotoGP-Rennfahrer meinten am Freitag in Valencia, bei starkem Regen könne hier kein Rennen gefahren werden. Valentino Rossi teilt diese Befürchtung nicht.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »