V2G-fähige Ladestation mit 11 kW von ABB und DREEV

ABB bietet zusammen mit dem französischen Unternehmen DREEV, einem Joint Venture zwischen EDF und Nuvve, eine neue bidirektionale 11-kW-Ladestation an, die speziell für Vehicle-to-Grid entwickelt wurde. Erster Zielmarkt ist Frankreich, gefolgt von Großbritannien, Italien, Belgien und Deutschland.

Die leichte und kompakte Ladestation ist das Resultat eines Vehicle-to-Grid-Partnerprojekts, bei dem die bidirektionale Ladetechnologie von ABB und die Softwaretechnologie vonmiteinander gekoppelt wurden. Die Lösung erlaubt Fahrern von Elektrofahrzeugen, überschüssige Energie ins Stromnetz zurückzuspeisen „und auf diese Weise bis zu 20 Euro pro Elektrofahrzeug im Monat zu generieren“, teilt ABB mit.

Mit V2G können gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Einerseits können Elektroautonutzer durch die phasenweise Bereitstellung von Strom ihre Gesamtbetriebskosten senken und andererseits bidirektionale Ladesäulen die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windkraft stabilisieren. headtopics.com

Ein konkretes Datum für den Markteintritt nennt ABB ebenso wenig wie den Preis der Ladelösung. Frank Mühlon, Leiter des globalen ABB-Geschäfts E-Mobility Infrastructure Solutions, äußert lediglich, dass es ihn freue, DREEV dabei zu unterstützen, das Stromnetz dank V2G-Technologie widerstandsfähiger zu machen.

