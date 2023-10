Utopie und Wirklichkeit: Diese Menschen arbeiten an der besseren Welt von morgen

Sie können den Artikel leider nicht mehr aufrufen. Der Link, der Ihnen geschickt wurde, ist entweder älter als 30 Tage oder der Artikel wurde bereits 10 Mal geöffnet.iTunes-Abo wiederherstellen

Schwerer Unfall in Mettmann: Zwei Menschen schwer verletztBei einer Kollision zweier Autos in Mettmann wurden ein 29-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau schwer verletzt. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision kam. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Hecht-Angriffe auf Menschen in Brandenburg: Landesanglerverband hält Berichte für unglaubwürdigDer Landesanglerverband Brandenburg hält Berichte über Hecht-Angriffe auf Menschen für unglaubwürdig. Hechte seien scheue Tiere und verteidigten nicht ihren Laichplatz. Die Geschichten von Hechtbissen kämen wohl eher von Menschen ohne fischereilichen Kenntnissen oder Anglern, die zu viel Zeit in der Sonne verbracht hätten. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen suchen Schutz im Schifa-Krankenhaus in GazaLaut Medienberichten halten sich Zehntausende Menschen im Schifa-Krankenhaus in Gaza auf. Neben Verletzten suchen vor allem Menschen Schutz in der Klinik und um sie herum. Israelische Luftangriffe haben die Straßen zur Klinik zerstört, was den Zugang erschwert. Die Hamas soll Menschen als 'menschliche Schutzschilde' in der Nähe des Krankenhauses konzentriert haben. Das Al-Kuds-Krankenhaus wurde zur Evakuierung aufgefordert, da es bombardiert werden soll. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen versammeln sich unter dem Motto „Global South United“Laut eines Berichts der Berliner Polizei nahm die Anzahl der Teilnehmenden im Laufe der Veranstaltung auf rund 11.000 zu. Es kam zu einem Vorfall, bei dem fünf Personen auf die U-Bahn-Brücke kletterten und der Zugverkehr kurzzeitig unterbrochen wurde. Weiterlesen ⮕

9000 Menschen in Sachsen beantragen Förderung für Solaranlagen auf dem BalkonEtwa 9000 Menschen in Sachsen haben Förderung für eine Solaranlage auf dem Balkon beantragt. Davon seien rund 8500 Anträge von der Aufbaubank bewilligt und ausgezahlt, teilte das Energieministerium mit. Das Budget für Eigentümer wird voraussichtlich in zwei Wochen ausgeschöpft sein, während für Mieter noch etwa 2,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Energieminister Wolfram Günther (Grüne) zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. Weiterlesen ⮕