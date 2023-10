Usbeke schleust Migranten illegal nach Deutschland

Anfang des Jahres floh ein heute 35-jähriger Usbeke mit seiner Frau und drei Kindern aus der Ukraine nach Deutschland. Einer Arbeit ging er dort nicht nach. Seine Familie kassiert 1900 Euro pro Monat an Sozialleistungen. Im Jahresverlauf wird der Mann von der Schleuser-Mafia angeworben und erledigt für diese Schleuserfahrten. Die „Sächsische Zeitung“ berichtet über den Fall.

Drei Schleuserfahrten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, soll er in den Monaten Mai und Juni erledigt haben. Für jeden Geschleusten sollen 50 Euro geflossen sein. Mit einem Kleintransporter sollte er bei drei Schleuserfahrten insgesamt mehr als 50 Personen von der ungarisch-serbischen Grenze über Ungarn, die Slowakei und Tschechien nach Deutschland bringen. Die ersten beiden Fahrten gelangen. Bei der dritten Fahrt wurde er am Grenzübergang in Zittau erwischt.

Hinzu kommt, dass 3500 Euro in der Wohnung des Schleusers gefunden wurden. Dieses Geld habe er aus den gezahlten Sozialleistungen angespart, erklärte der Usbeke. Im Gefängnis in Görlitz, wo der Mann sitzen wird, sind mittlerweile 94 Plätze durch verurteilte Schleuser belegt. headtopics.com

