USB Geräte werden während des Spiels disconnected und wieder connected

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.HDD / SSD: 2x 1TB M.2 SSD 1x HDD 1TB2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):

Während des Zockens von z.B GTA 5 werden meine Geräte einmal disconnected/RGB Geht aus und nix reagiert mehr und nach ca 3 sekunden wieder connected. Dann bekomme ich auch die Meldung ob ich meine Backup festplatte nach viren scannen will, da neu angeschlossen. Das passiert aber nicht in regelmäßigen abständen.

3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.Wir und unsere Partner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen (z. B. eindeutige Kennungen in Cookies) ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren. headtopics.com

Weiterlesen:

ComputerBase »

Interne GPU ausgeschaltet PC hat kein Bild mehr, komme nicht ins Bios[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)] 1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: (Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich... Weiterlesen ⮕

GPU Taktet in spielen bei 75 Grad runter[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)] 1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: (Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich... Weiterlesen ⮕

Grafikkarte geht direkt auf 90 Grad sobald ich ein spiel starte.[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)] 1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: (Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich... Weiterlesen ⮕

B550 gaming wife, Rgb 'Zerschossen :D'[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)] 1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: (Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich... Weiterlesen ⮕

i9 14900K Extrem heiß bis 100 Grad bei Last[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)] 1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: (Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich... Weiterlesen ⮕

Grafikkarte plötzlich ausgefallen?Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU 2.90GHz | 16 GB RAM | 64 Bit | Geforce GTX 3060Ti 1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: (Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich ändert) Prozessor (CPU): Intel(R)... Weiterlesen ⮕