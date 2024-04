USA zerstören Drohnen und Raketen mit Ziel Israel

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mit Unterstützung von Zerstörern des US European Command am Samstag und Sonntag mehr als 80 Drohnen und mindestens sechs ballistische Raketen mit Ziel Israel abgefangen und zerstört. Die Geschosse seien vom Iran und Jemen aus abgefeuert worden, teilt das US Central Command auf X mit. "Centcom ist weiterhin bereit, Israel s Verteidigung gegen diese gefährlichen Aktionen des Iran s zu unterstützen.

+++ 02:10 "USA wollen keine Eskalation": Blinken spricht mit Außenministern Saudi-Arabiens, Ägyptens und Jordaniens +++ US-Außenminister Antony Blinken hat nach dem iranischen Angriff auf Israel mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten beraten. Auch mit dem türkischen Außenminister habe Blinken telefoniert, erklärt das US-Außenministerium. In den getrennten Gesprächen habe Blinken bekräftigt, dass die USA keine Eskalation wollten. Er habe zugleich wiederholt, dass die USA Israel bei seiner Verteidigung weiterhin unterstützen würden.

Die einzige Verletzte bei dem Großangriff des Irans auf Israel ist nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein siebenjähriges Mädchen. Es handelt sich um eine Beduinin aus dem Umkreis der Stadt Arad in der Negev-Wüste. Wie israelische Medien berichten, lebt Amina al-Hassouni mit ihrer Familie in einem vom Staat nicht anerkannten arabischen Beduinendorf. In solchen Dörfern gibt es weder Elektrizität, Wasserversorgung und noch Sirenen und Schutzräume.

