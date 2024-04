USA zeigen sich über Vorgehen des israelischen Militärs frustriert

Nach dem Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen hat sich die US-Regierung über das Vorgehen des israelischen Militärs offen frustriert gezeigt. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte am Mittwoch in Washington, US-Präsident Joe Biden habe in seiner Stellungnahme zu dem Vorfall, der 'den Höhepunkt ähnlicher Ereignisse' widerspiegle, 'seine Empörung, seine Frustration' zum Ausdruck gebracht.

Dies sei nicht das erste Mal ist, dass so etwas passiert sei, sagte Kirby. 'Und ja, wir sind darüber frustriert.' Sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen waren im Gazastreifen durch einen Luftangriff des israelischen Militärs getötet worden. Israel sprach von einem unabsichtlichen Treffer und einem schweren Fehler. Biden hatte Israel daraufhin schwere Vorhaltungen gemacht. 'Das ist kein Einzelfall', beklagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Stellungnahme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel: Werden in Rafah auch ohne Zustimmung der USA vorgehenWASHINGTON/GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee wird die geplante Militäroffensive in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Gazastreifen nach den Worten eines ranghohen Ministers durchführen, selbst

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Israel: Werden in Rafah auch ohne USA vorgehenDer israelische Minister Ron Dermer spricht sich in einem US-Podcast für die Durchsetzung der Militäroffensive in Rafah aus - koste es was es wolle.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Gaza-Krieg: Israel: Werden in Rafah auch ohne USA vorgehenWashington/Gaza - Israels Armee wird die geplante Militäroffensive in der mit Geflüchteten überfüllten Stadt Rafah im Gazastreifen nach den Worten eines

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Israel: Werden in Rafah auch ohne USA vorgehenWashington/Gaza - Der israelische Minister Ron Dermer spricht sich in einem US-Podcast für die Durchsetzung der Militäroffensive in Rafah aus - koste es was es wolle.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Israel: Werden in Rafah auch ohne USA vorgehenDer israelische Minister Ron Dermer spricht sich in einem US-Podcast für die Durchsetzung der Militäroffensive in Rafah aus - koste es was es wolle.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Israel: Werden in Rafah auch ohne Zustimmung der USA vorgehenDer israelische Minister Ron Dermer spricht sich in einem US-Podcast für die Durchsetzung der Militäroffensive in Rafah aus - koste es was es wolle.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »