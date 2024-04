USA warnten Russland vor Angriff auf Crocus City Hall

Die USA warnten Russland offenbar davor, dass das Konzerthaus Crocus City Hall in einem Vorort von Moskau ein potenzielles Ziel für einen Terroranschlag sei. Wie dieberichtet, sei dies mehr als zwei Wochen vor dem Angriff am 22. März geschehen, bei dem mindestens 143 Menschen ums Leben kamen. Unter Berufung auf ungenannte US-Beamte berichtet die Zeitung, dass die USA in ihren Informationen an Moskau die Crocus City Hall ausdrücklich als mögliches ISIS-Ziel genannt haben.

Der Bericht stellt die Behauptung des Kreml infrage, die US-Warnungen seien zu "allgemein" gewesen, um einen Angriff zu verhindern. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete westliche Warnungen vor möglichen Terroranschlägen wenige Tage vor der Massenerschießung öffentlich als "reine Erpressung" und als Versuch, "unsere Gesellschaft zu destabilisieren

