USA unterstützen israelische Angaben über Hamas-Nutzung von Kliniken

Die USA stützen israelische Angaben, wonach die radikalislamische Hamas Kliniken wie das Al-Shifa-Krankenhaus für Militäraktionen nutzt. Das sei ein 'Kriegsverbrechen'. Der Sprecher der US-Regierung für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte am Dienstag zu Reportern an Bord der Air Force One über die Al-Shifa-Klinik: Wir haben Informationen, die bestätigen, dass die Hamas dieses Krankenhaus als Kommando- und Kontrollzentrum und wahrscheinlich auch als Waffenlager nutzt.

Kirby sagte weiter: 'Sie haben dort Waffen gelagert und sie sind darauf vorbereitet, auf einen israelischen Militäreinsatz gegen die Einrichtung zu antworten.' Er sprach von einem 'Kriegsverbrechen'. Laut der israelischen Armee gibt es vermehrt Terroristen, die in den Süden Gazas flüchten. Auch der Verdacht, dass Menschen als Schutzschilde missbraucht werden erhärtet sich. Die US-Regierung stützt mit diesen Aussagen die Darstellung der israelischen Streitkräfte, die unter anderem von einem Kommandozentrum der Hamas unter dem derzeit umkämpften Al-Shifa-Krankenhaus berichtet hatten

:

AERZTEZEİTUNG: Klimawandel : Brandenburgs Energiesparprogramm für Kliniken mehrfach überzeichnet400 Anträge sind von Krankenhäusern, Pflege- und anderen Einrichtungen für das „Green Care and Hospital Programm“ eingegangen. Dies übersteigt den bisher vorgesehenen Finanzrahmen.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: So kann künstliche Intelligenz Kliniken und Reha-Zentren in der Personalbeschaffung unterstützenBerlin (ots) - Niemals waren Fach- und Führungskräfte im medizinischen Sektor so gefragt wie heute. Mit seinem Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING und modernsten Recruiting-Methoden unterstützt

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Kliniken melden Probleme bei Auszahlung von WeihnachtsgeldBerlin - Wegen der angespannten Finanzlage sind 60 Prozent der deutschen Krankenhäuser nicht mehr in der Lage, die tariflich vereinbarten Weihnachtsgelder für ihre Beschäftigten aus den normalen Betriebseinnahmen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

NWNEWS: Frühchen-Versorgung: Kliniken missachten Mindestmengen und gefährden damit LebenAb 2024 gelten neue Mindestmengen für die Versorgung von Frühchen, doch mit der Erlaubnis von Kassen und Landesregierungen missachten Kliniken die Vorgaben.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

RPONLİNE: Medica-Start: Lauterbach enttäuscht die KlinikenMit der Medica ist in Düsseldorf die größte Medizinmesse der Welt gestartet. Sie zeigt Neuheiten - und lässt alte Konflikte wieder aufleben. NRW-Gesundheitsminister Laumann will Lauterbachs Transparenzgesetz im Bundesrat stoppen.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

NTVDE: Kliniken im Gazastreifen zwischen den FrontlinienNach Angaben der WHO sind 20 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen außer Betrieb. Die Versorgungslage verschlimmert sich stetig. Eine Übersicht über die wichtigsten Kliniken in Gaza-Stadt und ihre aktuelle Situation.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »