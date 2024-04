USA investieren 20 Milliarden Dollar in saubere Energie

Die USA investieren 20 Milliarden Dollar, um saubere Energie in die Haushalte zu bekommen. Die Republikaner reden von einem „Schmiergeldfonds“ für liberale Biden-Unterstützer. Washington DC - Die Umweltschutz behörde der Vereinigten Staaten (Environmental Protection Agency, EPA) hat am Donnerstag 20 Milliarden Dollar für die Finanzierung von Projekten für saubere Energie im ganzen Land bewilligt.

Damit hat die Behörde eine der größten Investitionen der Regierung Biden in die Bekämpfung des Klimawandels und die Eindämmung der Umweltverschmutzung in benachteiligten Gemeinden getätigt.Klimagesetz, dem Inflation Reduction Act, eingerichtet wurde. Der Fonds zielt darauf ab, öffentliche und private Gelder zu mobilisieren, um in saubere Energietechnologien wie Solarzellen, Wärmepumpen und mehr zu investieren. Das Programm ist möglicherweise einer der folgenreichsten – und dennoch am wenigsten verstandenen – Teile des Klimagesetze

