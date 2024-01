US-Streitkräfte greifen erneut Huthi-Stellungen im Jemen an

Seit Kriegsbeginn wurden im Libanon 76.000 Menschen vertrieben. Grund sind die Gefechte an der Grenze zu Israel. Raketen aus Iran schüren Angst vor Flächenbrand in der Region. Alle Entwicklungen hier im Newsticker.Die US-Streitkräfte haben Medienberichten zufolge erneut Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Die US-Sender CNN und CBS berichteten am Mittwoch übereinstimmend über den erneuten Angriff - den vierten durch das US-Militär in weniger als einer Woche.

CBS berichtete unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, die Angriffe hätten Stellungen gegolten, an denen die Huthi-Miliz neue Attacken vorbereitet habe. Der von den Huthi-Rebellen betriebene Fernsehsender Al-Masirah sprach derweil von einer erneuten „amerikanisch-britischen Aggression“. Ziele seien unter anderem die Hafenstadt Hodeida und die Stadt Tais gewesen.Die Medikamente zur Versorgung der Hamas-Geiseln im Gazastreifen sind in dem Palästinensergebiet angekomme





USA und Großbritannien fliegen Luftschläge gegen Huthis im JemenAls Reaktion auf die Angriffe der Huthi-Miliz auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, haben die Streitkräfte der USA und des Vereinigten Königreichs Einrichtungen der Houthi-Miliz im Jemen angegriffen.

Huthi-Milizen kapern Autofrachter und nehmen GeiselnKämpfer der Huthi-Milizen aus dem Jemen haben im November einen Autofrachter im Roten Meer gekapert und Geiseln genommen. Die Miliz greift auch Handelsschiffe mit Raketen und Drohnen an, um Angst und Schrecken zu verbreiten und sich in den Nahostkonflikt einzumischen.

ORF beschuldigt, falsche Bilder im Gazastreifen gezeigt zu habenDer ORF wird beschuldigt, falsche Bilder im Gazastreifen gezeigt zu haben. Die Journalistin der Zeitung 'Presse' dachte, die Bilder zeigen zwei Leichen, obwohl der ORF dies nie behauptet hat. Der ORF weist die Vorwürfe zurück und erklärt, dass es sich bei den Aufnahmen um Opfer handelt, die aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht wurden.

Verlust und Trauer: Prominente und Persönlichkeiten, die uns 2023 verlassen habenIm Jahr 2023 sind auch Prominente und große Persönlichkeiten von uns gegangen. Wir erinnern uns an ihre Bedeutung und den Einfluss, den sie hatten.

Hellseherin Baba Wanga: Prophezeiungen für 2023 haben sich nicht erfülltEin Glück, dass wir noch leben! Wären die düsteren Prophezeiungen der Hellseherin Baba Wanga für 2023 in Erfüllung gegangen, hätte es für uns nicht gut ausgesehen. Doch im Gegensatz zu anderen Weissagungen der alten Dame hat sich ihr Horoskop für dieses Jahr nicht wirklich erfüllt.

'Väter als Vorbilder haben immer gefehlt'Die Silvester-Randale in Berlin war nicht so verheerend wie im Jahr zuvor. Dennoch gab es wieder zahlreiche verletzte Polizisten und Festnahmen. Ein Gespräch mit Kazim Erdoğan, Gründer des Vereins Aufbruch Neukölln, über Gewaltprävention.

