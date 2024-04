US-Repräsentantenhaus stimmt über separate Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der Ukraine und Israels ab

Nach monatelanger Verzögerung stimmt das von den oppositionellen Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus nach Angaben des Vorsitzenden Mike Johnson in dieser Woche über separate Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der Ukraine und Israel s ab. "Diese Woche werden wir separate Gesetzesentwürfe prüfen", erklärt Johnson im Onlinedienst X.

" Er fordert "politischen Willen" insbesondere von den USA, wo ein Hilfspaket im Kongress blockiert bleibt.Infolge der jüngsten Angriffe ist das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine laut der Internationalen Atomenergiebehörde einem Atomunfall "gefährlich nahe". "Diese rücksichtslosen Angriffe müssen sofort eingestellt werden", sagt IAEA-Chef Rafael Grossi auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Seit dem 7.

US-Repräsentantenhaus Gesetzesentwürfe Ukraine Israel Unterstützung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 19:48 Mützenich kritisiert einseitige Debatte über Ukraine-Unterstützung +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 15:17 Pistorius: 'Gehen mit Unterstützung der Ukraine so weit, wie wir können' +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine Krieg Blog: Scholz bekräftigt Unterstützung für UkraineBundeskanzler Olaf Scholz erneuert in einem Video zu Ostern sein Versprechen der Unterstützung an die Ukraine. Und: Altbundespräsident Joachim Gauck hat sich für mehr Unterstützung von Deutschland für die Ukraine ausgesprochen; Außenministerin Annalena Baerbock verteidigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Alle Infos im Newsblog.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Krach im US-Repräsentantenhaus - Ukraine-Hilfe strittigEine radikale Republikanerin treibt ihren Parteikollegen Johnson in die Enge. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses könnte über den Haushalt stürzen. Für Kiew bedeutet der Streit nichts Gutes.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Krach im US-Repräsentantenhaus - Ukraine-Hilfe strittigEine radikale Republikanerin treibt ihren Parteikollegen Johnson in die Enge. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses könnte über den Haushalt stürzen. Für Kiew bedeutet der Streit nichts Gutes.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Krach im US-Repräsentantenhaus - Ukraine-Hilfe strittigEine radikale Republikanerin treibt ihren Parteikollegen Johnson in die Enge. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses könnte über den Haushalt stürzen. Für Kiew bedeutet der Streit nichts Gutes.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »