US-Präsident Biden erhöht den Druck auf Israel - Netanjahu soll konkrete Schritte zur Linderung des Gaza - Leid s unternehmen. Auch US-Außenminister Blinken findet deutliche Worte. US-Präsident Joe Biden hat Israel s Premierminister Benjamin Netanjahu dazu aufgefordert, eine Reihe "spezifischer, konkreter und messbarer Schritte" zu unternehmen, um das Leid für die Menschen im Gaza streifen zu verringern.

In einem Telefonat sprach Biden auch die Warnung aus, dass die künftige US-Politik in Bezug auf den Gazastreifen davon abhänge, wie Israel diese Maßnahmen umsetze, teilte das Weiße Haus mit. Es gehe bei den Maßnahmen auch darum, die Mitarbeiter von Hilfsorganisation in dem abgeriegelten Küstenstreifen zu schützen. "Trotz wichtiger Schritte, die Israel unternommen hat, um Hilfe im Gazastreifen zu ermöglichen, sind die Ergebnisse vor Ort völlig unzureichend und inakzeptabel", sagte US-Außenminister Antony Blinken in Brüssel

US-Präsident Biden Israel Netanjahu Gaza Leid Druck Maßnahmen Hilfsorganisation Mitarbeiter Gazastreifen Politik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Humanitäre Lage im Gazastreifen - US-Präsident Biden: Netanjahu 'schadet Israel'US-Präsident Biden hat den israelischen Premierminister Netanjahu für seine Kriegsführung im Gazastreifen kritisiert. Zugleich drängte er - kurz vor Beginn des Fastenmonats Ramadan - auf eine Feuerpause.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Humanitäre Lage der Zivilbevölkerung - US-Präsident Biden: Netanjahu 'schadet Israel' mit Vorgehen im GazastreifenUS-Präsident Biden hat den israelischen Premierminister Netanjahu für seine Kriegsführung im Gazastreifen kritisiert.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Israel-Gaza-Krieg: US-Präsident Biden verliert die Geduld mit NetanyahuDas Mikro war noch an: US-Präsident Biden hat seinem Frust über Israels Premier Netanyahu Luft gemacht. An eine Waffenruhe vor Beginn des Ramadan glaubt er nicht mehr.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Getötete Gaza-Helfer: US-Präsident Biden kritisiert Israel – Militär erklärt 'schweren Fehler'Sieben Gaza-Helfer der Organisation World Central Kitchen sind tot – US-Präsident Joe Biden fordert schnelle Aufklärung. Die israelische Armee führt den t...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Nach Tod internationaler Helfer: US-Präsident Biden fordert von Israel Aufarbeitung des Angriffs auf HilfskonvoiBei einem Luftangriff im Gazastreifen starben sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen. US-Präsident Biden hat nun deutliche Worte gefunden. Und das israelische Militär räumt einen »schweren Fehler« ein.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Putschpläne: Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro unter DruckNoch immer laufen in Brasilien Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wegen eines versuchten Putsches. Jetzt belasten ihn auch ranghohe Militärs.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »