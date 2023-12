US-Notenbankerin Daly: Zu früh für Entwarnung bei Inflation

Die Inflation in den USA ist deutlich gesunken. Experten sehen deshalb den Zinserhöhungszyklus der Fed als beendet an und viele spekulieren bereits auf rasche und deutliche Zinssenkungen. US-Notenbankerin Mary Daly widerspricht im Interview: Für Entwarnung bei der Inflation sei es zu früh. Hält nicht viel von Marktspekulationen auf rasche US-Zinssenkungen: Mary Daly, Präsidentin der regionalen Fed San Francisco.

Knapp zwei Wochen vor der Zinssitzung der Fed Mitte Dezember macht US-Notenbankerin Mary Daly klar, dass es aus ihrer Sicht zu früh für Entwarnung in Sachen Inflation ist, dass der Zinserhöhungszyklus keineswegs schon beendet sein muss und dass Zinssenkungen aktuell überhaupt kein Thema sind. „Wir wollen auf keinen Fall den Fehler der 1970er Jahre wiederholen und einen Sieg verkünden, der noch nicht unser ist“,Die Fed kommt am 13. und 14. Dezember zur letzten Zinssitzung des Jahres zusammen. An diesem Samstag beginnt die „Blackout-Period“, in der die Notenbanker öffentlich schweigen müssen. Die Spannung vor der Sitzung ist gro





