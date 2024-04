US-Notenbank könnte Rezession herbeiführen

Bitte markieren Sie die entsprechenden Wörter im Text. Mit nur zwei Klicks melden Sie den Fehler der Redaktion.Nachdem die US-Inflation im März deutlich höher ausgefallen ist als erwartet, korrigieren Experten ihre Zinsprognosen . Neuesten Analysen zufolge könnte die US-Notenbank eine Rezession herbeiführen – mit Absicht.

Nachdem die US-Inflation im März deutlich höher ausgefallen ist als erwartet, korrigieren Experten ihre Zinsprognosen. Neuesten Analysen zufolge könnte die US-Notenbank eine Rezession herbeiführen – mit Absicht.haben mehrere amerikanische Wirtschaftsexperten die Meinung geäußert, die US-Notenbank werde die amerikanische Wirtschaft letztlich in eine Rezession führen müssen, um die Inflation zu stoppen. Anders lasse sich die Inflation nicht mehr aufhalten.

„Falls wir weiterhin Inflationsdaten wie erhalten, wird die US-Notenbank realisieren, dass sie keine andere Wahl hat als eine Rezession herbeizuführen, falls sie ihr Zwei-Prozent-Inflationsziel erreichen möchte“, sagte Ian Lyngen, Chef der US-Strategie von BMO Capital Markets. Am Donnerstag hatten die neuesten Daten gezeigt, dass die Inflation in den USA im März im Jahresvergleich wider Erwarten um 3,5 Prozent gestiegen war. Experten hatten mit lediglich 3,4 Prozent gerechnet. Die Inflation lag zudem höher als im Januar und im Februar dieses Jahres.

Aktuell geben US-Bürger und US-Unternehmen – wiederum stark vereinfacht formuliert – zu viel Geld aus, um die Preise sinken zu lassen. Denn je höher die Nachfrage für Produkte und Dienstleistungen ist, desto höher können auch die Preise gesetzt werden.

