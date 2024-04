US-Grand-Prix findet in Gainesville statt

Der Austragungsort des US-Grand-Prix am 3. September wurde nun von Promoter Youthstream offiziell bestätigt: Der 17. von 19 Läufen zur Motocross-WM wird in Gainesville (Florida) ausgetragen.in diesem Jahr nicht leicht. Erst sprang Glen-Helen wegen geringer Zuschauerresonanz vom Motocross der Nationen ab. Der Promoter fand mit Matterley Basin rasch einen Ersatztermin., Florida ausgetragen. Von 1983 bis 1997 war die Strecke Austragungsort der US-Outdoors.

Jean-Michel Bayle gewann 1989 sein erstes US-Rennen. Ricky Carmichael gewann 1997 inist eine traditionsreiche Strecke und ein geschichtsträchtiger Ort. Die Anlage ist schön und die Motocross-Fans in Amerika werden die Möglichkeit bekommen, die besten-Strecke, ausdrücklich für die Möglichkeit danken, dass wir die Motocross-WM zurück in die USA bringen können.»Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Pri

US-Grand-Prix Gainesville Motocross-WM Strecke Motorsport

