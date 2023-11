US-Futures drehen ins Minus, während sich die Märkte auf wichtige Wirtschaftsdaten vorbereiten

Die US-Futures haben am Montag ins Minus gedreht, während sich die Märkte auf eine Woche mit wichtigen Wirtschaftsdaten vorbereiten, von denen der weitere Weg der Zinspolitik der Federal Reserve abhängen könnte. In der Zwischenzeit werden große Einzelhandelsunternehmen wie) in den kommenden Tagen ihre neuesten Ergebnisse vorlegen, aber gleichzeitig trübt sich die Stimmung der Verbraucher vor der wichtigen Weihnachtseinkaufssaison.

Die US-Aktienfutures gaben am Montag auf breiter Front nach, während die Anleger auf wichtige Inflationsdaten im Laufe der Woche warteten und die Entscheidung von Moody's (NYSE:Die wichtigsten Indizes an der Wall Street schlossen am Freitag höher und verzeichneten damit die zweite Woche in Folge Gewinne, während die Renditen der US-Staatsanleihen kaum verändert ware

:

FN_NACHRİCHTEN: MÄRKTE ASIEN/Kaum BewegungDJ MÄRKTE ASIEN/Kaum Bewegung TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Montag wenig verändert knapp im Minus. Gewinne zu Handelsbeginn, gestützt von

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: MÄRKTE ASIEN/Börsen uneinheitlich - Shiseido knicken einDJ MÄRKTE ASIEN/Börsen uneinheitlich - Shiseido knicken ein TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Montag in meist engen Grenzen uneinheitlich geschlossen.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Studie treibt Novo NordiskDJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Studie treibt Novo Nordisk Von Herbert Rude FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer freundlichen Eröffnung zeigen sich die europäischen Aktienmärkte zum Handelsstart in

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Börse in Italien von Fitch gestütztDJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Börse in Italien von Fitch gestützt FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen weisen am Montagmittag leichte Kursgewinne auf. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 15.265 Punkte

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++ MONTAG: In Singapur blieben die Börsen wegen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und MärkteDJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++ MONTAG: In Singapur blieben die

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »