US-Finanzinvestor Thoma Bravo bietet 400 Mill. Euro für die EQS Group

Die EQS Group bekommt neue Eigentümer. Der US-Finanzinvestor Thoma Bravo bietet 400 Mill. Euro für das börsennotierte Unternehmen aus München, das auf Compliance spezialisiert ist. Immer häufiger kauft Private Equity gelistete Unternehmen von der Börse weg - dieses Mal die EQS Group aus München.cru Frankfurt Thoma Bravo greift nach der EQS Group AG aus München. Der US-Finanzinvestor befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des 400 Mill.

Euro schweren Spezialisten für Pressemitteilungen, Compliance und Investor Relations und hat sich bereits 60% der Aktien durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit den Hauptaktionären gesichert. Die beiden Partner wollen eine Investorenvereinbarung abschließen und ein öffentliches Übernahmeangebot starten, wie sie ankündigten. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Übernahme. Die Offerte entspricht einem Aufschlag von knapp 53% gegenüber dem EQS-Schlusskurs vom Mittwoch und von 61% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie in den vergangenen drei Monate

:

FOLLOW_THE_G: Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3Wer gerade über den Kauf einer Xbox Series X nachdenkt, sollte mal einen Blick auf das aktuelle Angebot von MediaMarkt und Saturn werfen. Beide Elektronikmärkte bieten die Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3 aktuell für einen Preis von 489,99 Euro an. Wenn wir die Kaufpreise für Diablo 4 (67,99 Euro) und CoD: MW 3 (69,00 Euro) abziehen, ergibt das einen effektiven Kaufpreis von 353 Euro – ein sehr solider Deal für die Microsoft-Konsole.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: GDL will Arbeitszeit für Lokführer verkürzenDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert eine Verkürzung der Arbeitszeit für Lokführer von 38 auf 35 Stunden. Außerdem sollen die Gehälter um 555 Euro pro Monat steigen und Azubis mehr bekommen. Die Bahn bietet eine Lohnerhöhung von elf Prozent sowie einen Inflationsausgleich von 2850 Euro an, will die Arbeitszeit jedoch nicht verkürzen. Die Verhandlungen sind durch einen überraschenden Ausstand der Gewerkschaft unterbrochen worden.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

NTOWER_DE: Agatha Christie Classics: Mord im Orient-ExpressDer Comic Agatha Christie Classics: Mord im Orient-Express ist eine neue Interpretation der klassischen Geschichte und bietet spannende Lesezeit für Fans und Neulinge.

Herkunft: ntower_de | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Sunbird bietet App für Apple Chat-Standard auf Android-Smartphones anDer Smartphone-Hersteller Sunbird hat angekündigt, dass die App Nothing Chats ab sofort für Android-Smartphones verfügbar ist. Damit ist Sunbird der erste Hersteller, der den Chat-Standard von Apple auch auf Android-Geräten anbietet.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

DW_DEUTSCH: Bundesverfassungsgericht verbietet Verwendung von Corona-Geldern für KlimaschutzDas Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die für die Bekämpfung der Corona-Krise vorgesehenen Gelder nicht für den Klimaschutz verwendet werden dürfen.

Herkunft: dw_deutsch | Weiterlesen »