US-Dollar erholt sich vor US-Arbeitsmarktbericht

Der US-Dollar erholt sich im europäischen Handel am Freitagvormittag auf breiter Basis (gemessen am US-Dollar-Index) im Vorfeld des mit Spannung erwarteten US- Arbeitsmarktbericht s für März von seinem gestrigen Anderthalbwochentief. Zuvor hatte der Greenback aufgrund eingetrübter US- Zinssenkung serwartungen am Dienstag ein Siebenwochenhoch erreicht, von dem er zuletzt infolge von Gewinnmitnahmen zurückgefallen war.

Eine erste Zinssenkung seitens der Federal Reserve Bank (Fed) wird am Markt mittlerweile erst für Juli eingepreist. Der Präsident der Fed in Minneapolis, Neel Kashkari, äußerte sich am Donnerstag sehr hawkisch. Kashkari sagte, dass die Fed ihre Leitzinsen aufgrund der hartnäckigen Inflation 2024 auch überhaupt nicht senken könnte. Im Fokus liegt zum Wochenschluss der US-Arbeitsmarktbericht für März, der weitere Hinweise auf die US-Zinsperspektive geben könnte. Neben der Inflation ist auch die Entwicklung des US-Arbeitsmarktes zentral für die Zinsentscheidungen der Fe

US-Dollar Arbeitsmarktbericht Zinssenkung Federal Reserve Bank Inflation

