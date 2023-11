US-Billigflieger verlangsamen Kapazitätswachstum aufgrund nachlassender Nachfrage

Die US-Billigflieger verlangsamen ihr Kapazitätswachstum, um ihre Preissetzungsmacht angesichts der nachlassenden Nachfrage nach Inlandsreisen zu schützen. Gleichzeitig treiben höhere Lohn- und Treibstoffkosten sowie Triebwerksprobleme ihre Kosten in die Höhe und schmälern ihre Gewinne, so die Fluggesellschaften.

Southwest Airlines, die größte inneramerikanische Fluggesellschaft, erwartet für das Januar-März-Quartal ein Kapazitätswachstum von zehn bis zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt damit unter ihrer vorherigen Schätzung von 14 bis 16 Prozent. Außerdem hat das Unternehmen seine Pläne für das Kapazitätswachstum bis 2024 gesenkt, um sie besser an die aktuellen Nachfragetrends anzupassen. Das in Dallas ansässige Unternehmen erklärte, dass die Gesamtnachfrage nach Reisen zwar stabil bleibe, die Buchungen im August und September jedoch geringer als erwartet ausgefallen seie





