US-Basketballer mit großer Starpower auf Mission Olympia-Gold

Die US- Basketball er begeben sich offenbar tatsächlich mit größtmöglicher Starpower auf die Mission Olympia - Gold in Paris. Wie "ESPN" und "The Athletic" berichten, hat Nationaltrainer Steve Kerr elf der zwölf Kaderplätze für die Spiele vergeben. Die NBA-Superstars LeBron James , Stephen Curry , Kevin Durant sind die berühmtesten Namen.

LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers & Stephen Curry #30 of the Golden State Warriors looks on during the game on March 16, 2024 at Crypto.Com Arena in Los Angeles, California.Darüber hinaus gehören laut der Berichte Anthony Davis , Devin Booker , Anthony Edwards , Jayson Tatum, Jrue Holiday , Bam Adebayo und Tyrese Haliburton dem Aufgebot an.

Top-Kandidat für den zwölften Kaderplatz soll laut The Athletic Kawhi Leonard sein. Aus dem Team, das im WM-Halbfinale von Manila im Vorjahr dem späteren Weltmeister Deutschland unterlegen war, sind aktuell nur noch Edwards und Haliburton dabei.Die USA trachten in Paris nach ihrem 17. Olympia-Gold, Durant war bereits dreimal Teil eines Siegerteams, James zweimal.

Basketball Olympia Gold US-Basketballer Starpower

