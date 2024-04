US-Auftragseingang der Industrie steigt im Februar um 1,4 Prozent

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Februar um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 3,8 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Abnahme von 3,6 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Februar einen Anstieg von 1,3 Prozent nach vorläufig plus 1,4 Prozent.

Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 1,8 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 1,1 Prozent zu. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,7 Prozent. Im Vormonat war ein Minus von 0,3 Prozent registriert worden.Viele Trader übersehen das Potential von Anpassungsmöglichkeiten im Tradin

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



/ 🏆 87. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuaufträge der US-Industrie im Februar gestiegenDie US-Industrie erlebt im Februar eine positive Entwicklung, teilweise unterstützt durch steigende Bestellungen bei Boeing. Gleichzeitig weist das allgemeine Wirtschaftswachstum in den USA im März eine leichte Verlangsamung auf.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Steuereinnahmen im Februar um sechs Prozent gestiegen ​Trotz schwacher Konjunktur sind die Steuereinnahmen im Februar um rund sechs Prozent gestiegen. Vor allem der Bund konnte ein hohes Plus verbuchen. Das lag aber auch an einem Sondereffekt.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Inflation im Euroraum sinkt im Februar auf 2,6 ProzentDJ Inflation im Euroraum sinkt im Februar auf 2,6 Prozent Von Andreas Plecko FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im Februar weiter nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Deutscher Einzelhandelsumsatz sinkt im Februar um 1,9 ProzentVon Hans Bentzien

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Inflationsrate in Deutschland sinkt weiterDie Inflationsrate in Deutschland ist im März weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, was der niedrigste Wert seit April 2021 ist. Im Februar lag die Jahresteuerungsrate noch bei 2,5 Prozent und im Januar bei 2,9 Prozent. Energie verbilligte sich um 2,7 Prozent und Nahrungsmittel waren um 0,7 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat. Dienstleistungen verteuerten sich hingegen um 3,7 Prozent.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bis zu 40 Prozent Kurspotenzial und 7,4 Prozent Dividendenrendite bei diesen spannenden Value-AktienEntdecken Sie Value-Aktien mit hohen Dividenden und Kurspotenzial bis zu 40% laut Analysten.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »