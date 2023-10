US-Anleihen geben im Handelsverlauf leicht nach

Daten zu den US-Konsumausgaben und deren Preisdeflator lieferten kaum Impulse. Die von der US-Notenbank Fed beachteten Preisdaten waren wie erwartet ausgefallen. Im September war die Kernrate im Jahresvergleich nur leicht gesunken. Ein unerwartet starker Anstieg der Konsumausgaben sorgte ebenfalls nicht für Impulse.

Dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im Oktober weniger eintrübte als erwartet, stützte die Kurse der Staatsanleihen auch nicht. Zudem handelte es sich um eine Zweitschätzung für das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima.

