US-Anleihemarkt zeigt historische Stärke, aber Analysten warnen vor Rückschlagpotenzial

Viel beachtete Barometer für den amerikanischen Investment-Grade-Anleihemarkt zeigen sich im November so stark wie seit Jahrzehnten nicht. Doch angesichts der unklaren geldpolitischen Aussichten besteht laut Analysten noch erhebliches Rückschlagpotenzial. Die Volatilität zieht bereits an. Der US-Anleihemarkt trotzt dem unsicheren Umfeld mit historischer Stärke.

Der Bloomberg US Aggregate Bond Index, der den gesamten Investment-Grade-Bereich von Treasuries bis hin zu Unternehmensanleihen abdeckt, legte zwischen Anfang November und Donnerstagvormittag New Yorker Zeit um nahezu 4,4% zu und steuerte damit auf seinen besten Monat seit 1985 zu. Doch Analysten warnen davor, dass den Teilnehmern am US-Bondmarkt nach dem Aufschwung Enttäuschungen blühe





