US-Anleger nehmen Gewinne mit und warten auf neue Wirtschaftsdaten

US-Anleger haben sich vor anstehenden neuen Wirtschaftsdaten nicht mehr ins Risiko getraut und nahmen Gewinne mit. Über allem steht weiterhin die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der Notenbank. Wie zuvor schon in Europa, sind auch die US-Anleger vorsichtig in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Ende leicht um 0,11 Prozent auf 36.204 Punkte nach und hielt sich dabei von allen großen US-Indizes am besten.

Der breiter gefasste S&P 500 sackte um 0,54 Prozent auf 4569 Zähler ab, nachdem er zuvor auf den höchsten Schlussstand in diesem Jahr geklettert war. Beim Index der Technologiebörse Nasdaq fielen die Verluste mit 0,84 Prozent auf 14.185 Stellen höher aus. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab 0,99 Prozent nach. Warten auf neue Daten Investoren warteten auf eine Reihe von Wirtschaftsdaten in dieser Woche, um den künftigen Zinspfad der US-Notenbank besser abschätzen zu können. Dabei dürften nicht nur US-Daten Beachtung finden. Auch Inflationssignale aus China werden erwartet. Am 1





