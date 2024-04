US-amerikanischer Schauspieler und Komiker Joe Flaherty gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker Joe Flaherty ist am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war vor allem für seine komödiantischen Rollen bekannt. Der Schauspieler und Komiker Joe Flaherty (1941-2024) ist tot. Der US-Amerikaner ist am 1. April im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Tochter Gudrun in einem Statement bestätigt, das dem Branchenmagazin 'Variety' vorliegt.

'Nach kurzer Krankheit ist er gestern von uns gegangen, und seitdem kämpfe ich damit, mit diesem immensen Verlust fertig zu werden', heißt es darin unter anderem. Ihr Vater sei ein außergewöhnlicher Mensch gewesen, 'bekannt für sein grenzenloses Herz und seine ungebrochene Leidenschaft für Filme aus den 40er und 50er Jahren'. In den vergangenen Monaten habe sie die Gelegenheit gehabt, noch viele dieser Filme gemeinsam mit ihrem Vater anzusehen. Es seien Momente, die sie für immer in Erinnerung behalten werde

