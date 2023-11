US-Aktienfutures zeigen sich uneinheitlich

Nach einem eher ruhigen gestrigen Handelstag zeigen sich die US-Aktienfutures heute uneinheitlich. Investoren halten sich zurück und warten auf Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell im späteren Handelsverlauf. Unternehmensseitig rutschte SoftBank (TYO:) hingegen konnte dank der Stärke seines Streaming-Geschäfts und einigen seiner Themenparks ein besseres Ergebnis als erwartet melden.

Und andernorts erzielen Hollywood-Schauspieler eine vorläufige Einigung mit großen Filmstudios, um ihren 118-tägigen Streik zu beenden.Die US-Aktienfutures entwickeln sich heute uneinheitlich und zeigen sich kaum bewegt, nachdem es gestern um die wichtigsten Wall Street-Indizes weitgehend ruhig geblieben war.mit 0,1 % im Plus. Für den wichtigen Leitindex war es damit der achte Gewinntag in Folge - die längste Serie seit 2021. Der technologielastigeDie Renditen langfristiger US-Staatsanleihen sanken nach einer Auktion 10-jähriger Treasuries, die allerdings besser als erwartet ausfie

:

FN_NACHRİCHTEN: Warum Kund*innen nach Suchen bei Gelbe Seiten mehr kaufen als nach Google-RecherchenFrankfurt am Main (ots) - - Umfrage unter mehr als 15.000 Verbraucher*innen zeigt: Gewerbliche Suchen über Gelbe Seiten bringen Händlern und Handwerkern im Schnitt 835 Euro pro Kontakt- Mobile und Online-Suchen

MST_ALLENEWS: Formel 1 kehrt nach 41 Jahren nach Las Vegas zurückAm Wochenende wird die Formel 1 zum ersten Mal seit 41 Jahren nach Las Vegas zurückkehren. Die Fahrer freuen sich über diese positive Entwicklung in den Staaten.

SPORTSCHAU: Ski Alpin: Neue Diskussionen um Rennkalender nach Abfahrts-Absage am MatterhornDie wetterbedingte Absage der länderübergreifenden Abfahrten am Matterhorn lässt Diskussionen um den frühen Saisonstart und den Ski-alpin-Weltcupkalender neu aufkommen. Wintersportexperte Felix Neureuther plädiert für eine Verlegung ins Frühjahr.

FN_NACHRİCHTEN: Nach Islamisten-Aufmarsch: Ehemalige Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger fordert Einschränkung der Versammlungsfreiheit für AusländerDüsseldorf (ots) - Nach der umstrittenen Kundgebung in Essen vom 3. November 2023 fordert die ehemalige Bundesjustizministerin und aktuelle NRW-Antisemitismusbeauftrage Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

SPORTSCHAU: Rapionoes Abschied endet schon nach drei MinutenDie große Fußball-Karriere von Megan Rapinoe endete mit einer vermutlich schweren Verletzung. Im Finale der National Women's Soccer League humpelte die 38-Jährige nach nicht einmal drei Minuten mit Verdacht auf Achillessehnenriss vom Feld.

EXPRESS24: Tatverdächtige nach Böllerwurf weiter in GewahrsamBei der Explosion eines Knallkörpers gibt es beim Bundesligaspiel in Augsburg mehrere Verletzte. Die Polizei, die Vereine und der Schiedsrichter geben Auskünfte. Zwei Männer sind in Gewahrsam.

