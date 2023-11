Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse

Das sei, so Karlsruhe, nicht vereinbar mit der Schuldenbremse. Denn die war wegen der Pandemie-Notlage ausnahmsweise ausgesetzt worden - und nur für die. Salopp übersetzt:Ein gutes Timing, findet jedenfalls Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: Mitten in den entscheidenden Etatverhandlungen müsse die Ampel 'ganz neu nachdenken', wie sie ihreeigentlich finanzieren will. Mehr noch: Es gehe um transparente Haushaltsführung.

'Die Flucht aus den Kernhaushalten im Bund und in den Ländern war eine Fehlentwicklung.' Heinemann und einige seiner Kollegen fordern eine Reform der Schuldenbremse. Die Versuche der vergangenen Jahre, sie zu umgehen, hätten 'immer absurdere Züge angenommen', sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.spricht nach dem Urteil vom 'Ende aller Schattenhaushalte' und macht klar, für eine Lockerung der Schuldenregeln nicht zur Verfügung zu stehen. Anzunehmen, dass sich, emsiger Verfechter der Schuldenbremse, als Oppositionspolitiker ähnlich geäußert hätt

TAGESSPİEGEL: Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf Klima-Sondervermögen habenDas Urteil des Bundesverfassungsgericht s könnte Auswirkungen auf die Pläne der schwarz-roten Koalition für ein milliardenschweres Klima-Sondervermögen in Berlin haben. Der Rechnungshof sieht sich in seiner Kritik am geplanten Sondervermögen bestätigt und betont, dass der Gesetzgeber ausführlich darlegen muss, warum Notlagenkredite aufgenommen werden dürfen. Der Rechnungshof wird die Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgericht s weiter auswerten.

DERSPİEGEL: Wegen Urteil des Verfassungsgerichts: Ökonomen bringen Reform der Schuldenbremse ins SpielCoronagelder dürfen laut einem Urteil nicht für Klimaprojekte verwendet werden. Ökonomen fordern eine neue Haushaltspolitik, die FDP spöttelt – und die Grünen überlegen, wie sie den Klimaschutz finanzieren können.

DERSPİEGEL: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet über den Klima- und Transformationsfond. Der Supreme Court in London über Abschiebungen nach Ruanda. Und Biden und Xi über das Wohl der Welt. Das ist die Lage am Mittwoch.

AZ_AUGSBURG: Und plötzlich fehlen der Regierung 60 Milliarden EuroDas Urteil hat nicht nur massive Auswirkungen auf die künftige Haushaltspraxis, der Koalition fehlt damit auch auf einen Schlag eine gewaltige Summe, die längst verplant war. StifterMichael über das Urteil des Verfassungsgerichts.

TAGESSPİEGEL: Schuldenbremse: Bund stockt Haushalt 2021 um 60 Milliarden Euro aufEs geht um die Wirksamkeit der Schuldenbremse , sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, Doris König, bei der Verkündung. Der Bund hat den Haushalt 2021 nachträglich in Form einer Kreditermächtigung um 60 Milliarden Euro aufgestockt.

BR24: Karlsruhe entscheidet über Haushaltstricks zur Umgehung der SchuldenbremseEine höchstrichterliche Entscheidung zur Haushaltspolitik stellt die Koalition vor große Probleme. Das Urteil bezieht sich auf den zweiten Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 und betrifft Schuldenoptionen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise.

