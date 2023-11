Urteil des Bundesverfassungsgerichts reißt Milliarden-Loch in den Haushalt

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, das der Bundesregierung ein Umwidmung von Corona-Krediten untersagt, reißt ein Milliarden-Loch in den Haushalt. Juristen sind sich uneinig, wie schlimm die Folgen für 2024 sind und ob es 2023 einen Nachtragshaushalt braucht. Alle News im Ticker. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt an den Vorhaben der Bundesregierung mit Blick auf Klimaschutz und Investitionen fest.

„Wir müssen das nach wie vor möglich machen“, sagte der-Sendung „Markus Lanz“. Es sei nun die Aufgabe, „in Ruhe und konzentriert“ einen Ausweg aus den Finanzierungsnöten zu finden, die das Karlsruher Urteil nach sich zieht. Er betonte, diese Lösungen seien zunächst „hinter den Kulissen“ zu erarbeiten und nicht in einer öffentlichen Diskussion. Habeck betonte, dass Deutschland mit Investitionen in heimische Technologien, die dem Klimaschutz dienen, auch die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen woll





Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Urteil des BundesverfassungsgerichtsKÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Urteil des Bundesverfassungsgerichts: 'Wer ernsthaft im Fall schwerer Verbrechen Mehrfachprozesse auf juristisch saubere Art zulassen will, müsste die Verfassung

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur DoppelbestrafungDas BVerfG hat die Reform der Strafprozessordnung gekippt. Auch bei Mord kein neuer Prozess nach Freispruch. Und: Das Lagebild zu sexuellem Kindesmissbrauch.

Berliner Morgenpost: Banger Blick nach Karlsruhe / ein Kommentar von Jens Anker zum erwarteten Urteil des BundesverfassungsgerichtsBerlin (ots) - Während private Investoren angesichts gestiegener Baupreise und der Zinswende zögern, klotzen die landeseigenen Unternehmen. 6,1 Milliarden Euro gaben die 58 Landesbetriebe im vergangenen

Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf Klima-Sondervermögen habenDas Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf die Pläne der schwarz-roten Koalition für ein milliardenschweres Klima-Sondervermögen in Berlin haben. Der Rechnungshof sieht sich in seiner Kritik am geplanten Sondervermögen bestätigt und betont, dass der Gesetzgeber ausführlich darlegen muss, warum Notlagenkredite aufgenommen werden dürfen. Der Rechnungshof wird die Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichts weiter auswerten.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur SchuldenbremseDas Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Ausnahmeregelung zur Schuldenbremse während der Pandemie nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Experten fordern eine Reform der Schuldenbremse.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts ermöglicht Überprüfung der KlimapolitikDas Urteil des Bundesverfassungsgerichts bietet die Möglichkeit, die Klimapolitik zu überdenken und Prioritäten zu setzen. Die Ampel-Regierung muss entscheiden, welche Projekte hinten anstehen müssen und wie viel Klimaschutz sie sich leisten kann.

