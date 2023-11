Urlaubstage 2024: So nutzen Sie die Brückentage optimal

Wer mit seinen Urlaubstagen möglichst viel freie Zeit gewinnen möchte, kann 2024 dafür etliche Brückentage nutzen. Das sollten Sie wissen, bevor Sie Ihren Urlaubsantrag einreichen. Aus eins mach vier: Mit einem Urlaubstag in den Genuss von gleich vier freien Tagen am Stück zu kommen, das ist 2024 für Beschäftigte in einigen Bundesländern an gleich mehreren Terminen möglich. Das Stichwort: Brückentage. Nutzen Sie also Tage, die rund um Feiertage und Wochenenden liegen.

Ein Beispiel: Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt nächstes Jahr auf einen Donnerstag. Brückentag ist dann Freitag, der 4. Oktober. Wer für diesen Tag einen Urlaubsantrag stellt, kann ein verlängertes Wochenende mit insgesamt vier freien Tagen bekommen. Vorausgesetzt natürlich, der Arbeitgeber bewilligt den Brückentag als Urlaubsta





ntvde » / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Video: Brückentage 2024: So können Sie mehr Urlaub rausholenFrühzeitige Planung kann 2024 mehr Urlaub bringen. Zusammen mit Karfreitag, Ostermontag und vier Urlaubstagen können Sie auf zehn freie Tage kommen. Der Tag der Arbeit, der 1. Mai fällt 2024 auf einen Mittwoch. Mit zwei Urlaubstagen erhält man fünf freie Tage. Christi Himmelfahrt fällt wie immer auf einen Donnerstag.

Herkunft: szaktuell - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »

Brückentage 2024 in NRW: So maximierst du deinen Urlaub2024 liegen viele Feiertage in NRW recht arbeitnehmerfreundlich. Wer Brückentage klug um die Feiertage legt, kann mit wenig Aufwand seine Urlaubstage maximieren. EXPRESS.de zeigt, wie das geht.

Herkunft: express24 - 🏆 115. / 20,16 Weiterlesen »

Brückentage: Die besten Tipps für Urlaub 2024Die Urlaubsplanung 2024 steht noch nicht? Wer clever plant, ist mit demselben Urlaub länger weg. Was wir dir empfehlen, liest du hier.

Herkunft: swr3 - 🏆 26. / 60,984 Weiterlesen »

Brückentage 2024 in Bayern: Mit 5 Urlaubstagen 12 Tage freiMit geschickter Urlaubsplanung lässt sich 2024 viel Freizeit gewinnen. Hier finden Sie eine Übersicht der Brückentage 2024 in Bayern.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

Wie Sie mit 18 Urlaubstagen im Jahr 2024 44 freie Tage rausholenWer seine Urlaubstage im kommenden Jahr richtig setzt, kann seine freien Tage sogar verdoppeln - und das ganz einfach mit dem klassischen Urlaubsantrag. Nutzt man die Brückentage, reichen im Jahr 2024 18 Tage aus, um 44 Tage zu Hause zu bleiben. FOCUS online erklärt, wie der Urlaubsantrag 2024 genau gestellt werden muss.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

EM 2024: Ticketphase beendet - So kommen Sie noch an KartenDie erste Ticketphase für die EM 2024 ist beendet. Bei der Uefa gingen über zehn Millionen Anfragen ein. Wer sich bislang noch nicht um Karten bemüht hat, der wird bis zum Turnierstart noch weitere Möglichkeiten bekommen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »