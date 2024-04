Urlaub in Bad Gastein abseits der Pisten

Unser Autor war im österreichischen Bad Gastein auf Erkundungstour und kam zu dem Schluss: Hier kann man auch ohne Abfahrtsski einen schönen Urlaub erleben.

Die angetrunkenen Skifahrer, die nach ihrer Après-Ski-Party mit den Skiern über den Schultern grölend durch das Dorf torkeln würden, nervten schon einige Dorfbewohner, sagt eine Stadtführerin nach der offiziellen Führung, und kommt dann schnell auf das Thema Umweltschädlichkeit des Skizirkus in den Das Thema ist nicht neu, denn immer neue Liftanlagen, Kunstschnee und das Erschließen der alpinen Natur für Skifahrer fordern ihren Tribut bei der Umwelt. Doch man kann auch einen superschönen Winterurlaub inabseits der Pisten erleben. Schneeschuhwandern, Langlauf, Eislauf, Schlittenfahren oder einfach Spazierengehen in der Natur kann sehr erholsam sein. Dazu kommt das Angebot des Thermalbades Bad Gastein.umsteigen, die komplette Fahrzeit – rund 840 Kilometer – nach Bad Hofgastein beträgt 7,5 Stunde

