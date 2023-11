Urlaub: Auswärtiges Amt warnt deutlich vor Reise in beliebtes Urlaubsparadies

Grund dafür ist Hurrikan"Otis", der große Schäden an der Infrastruktur in und um Acapulco verursacht hat. Die Wiederherstellung der Wasser- und Stromversorgung sowie der Kommunikationswege könne laut dem Auswärtigen Amt noch Wochen oder Monate dauern. Das Auswärtige Amt warnt außerdem vor der Gefahr von Plünderungen und Raubüberfällen im Katastrophengebiet.

Am Mittwoch vergangener Woche war Hurrikan"Otis" mit einer Windgeschwindigkeit von 270 Kilometern pro Stunde auf die mexikanische Küste getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen wurden dabei mindestens 48 Personen getötet, 43 werden noch immer vermisst – und viele weitere wurden verletzt.

Am Wochenende teilte die Regierung mit, der Sturm habe rund 273.000 Häuser beschädigt und vollständig zerstört. Laut Javier Saldìvar, dem Präsidenten des mexikanischen Hotelverbandes, sind zudem 95 Prozent der touristischen Einrichtungen in Acapulco zerstört worden.Für diejenigen, die sich derzeit noch in der Region befinden, sei es wichtig zu wissen, dass die Evakuierungsmaßnahmen weiterhin im Gange seien. Dem"Express" zufolge würden Busse von verschiedenen Abfahrtspunkten in Acapulco nach Mexiko-Stadt fahren.

Das Auswärtige Amt betont, unbedingt den Anweisungen lokaler Behörden, Sicherheitskräfte sowie dem Hotelpersonal zu folgen. Sollte man nach dem Hurrikan eine Person vermissen, können Angehörige Vermisstenanzeigen aufgeben – allerdings funktioniert dies nur auf Spanisch.Wenn der Urlaubsort von außergewöhnlichen Umständen heimgesucht wird, wie beispielsweise Erdbeben, Bränden – oder eben Hurrikans, können Tourist:innen ihre Reise oftmals kostenlos stornieren, wie der"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WATSON_DE: Urlaub: Auswärtiges Amt warnt vor Reise in beliebtes UrlaubsparadiesDas Auswärtige Amt rät dringend von Reisen in die Region ab.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Urlaub: Auswärtiges Amt warnt vor Reise in beliebte UrlaubsregionDas Auswärtige Amt rät dringend von Reisen in die Region ab.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Urlaub: Auswärtiges Amt warnt vor Reise in beliebter UrlaubsregionDas Auswärtige Amt rät dringend von Reisen in die Region ab.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Urlaub: Auswärtiges Amt warnt vor Reise in beliebtes UrlaubslandDas Auswärtige Amt rät dringend von Reisen in die Region ab.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Reisewarnung: Auswärtiges Amt rät von Urlaub in diese Region abZerstörte Häuser, Straßen voller Schutt und Störungen in der Infrastruktur. Das Urlaubsziel Acapulco wurde von Hurrikan „Otis“ schwer getroffen. Das Auswärtige Amt warnt nun vor einer Reise in die Region.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Auswärtiges Amt: Reisewarnung für beliebtes UrlaubszielDas Auswärtige Amt warnt Reisende vor einem Aufenthalt in einem beliebten Urlaubsland.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕