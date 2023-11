Urbane Fotografie: Die Gewinner der 'Urban Photo Awards'

In jeder Stadt verbergen sich im Alltag überraschende visuelle Kunstwerke, wie dieses in Paris aufgenommene, 'Redwalk' genannte Bild von Marcel van Balken zeigt. Für die 'Urban Photo Awards', die im Rahmen der 'Photo Days' in Triest vergeben werden, haben sich Fotografinnen und Fotografen mit ihrer Kamera auf die Suche nach dem besonderen Motiv im urbanen Raum gemacht. Hier eine kleine Auswahl der von der Jury gekürten Gewinnerbilder.

Gesamtsiegerin ist Natalya Saprunova mit ihrem Bild von vier Mädchen, die sich auf der russischen Halbinsel Kola vor der Hitze retten. Im Sommer werden dort auf dem Nördlichen Polarkreis inzwischen Rekordwerte von bis zu 30 Grad gemessen. Die Mädchen gehören den Saami an, von denen viele heute in Lovozero leben, wo dieses Foto entstand. Dem letzten indigenen Volk Europas wurde in den 1920er-Jahren die nomadische Autonomie abgesprochen





