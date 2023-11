Update zum Krieg in der Ukraine: Russland instrumentalisiert Flüchtlinge

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.intervenierte das russische Militär im Bürgerkrieg und mit Internet-Trollen und Hackern nahm das Regime Einfluss auf demokratische Wahlen im Westen. Nun läuft offenbar ein neuer Angriff Russlands auf ein Nachbarland – doch mit ganz anderen Methoden.. Ein Plan stecke da nicht dahinter, behauptet der Kreml.

In Helsinki sieht man das ganz anders: Verteidigungsminister Antti Hakkanen spricht von „hybrider Kriegsführung“, Russland instrumentalisiere die Flüchtlinge und schicke sie gezielt nach Europa. Das Vorgehen erinnert an 2021, als viele Migranten aus Belarus über die polnische Grenze nach Europa kamen. Der Plan dahinter scheint klar: Den Westen, der ohnehin die Grundsätze seiner Migrationspolitik diskutiert, im Inneren zu schwächen.erhalten."Das hilft uns, die ökonomische Stabilität unter Kriegsbedingungen zu wahren", schrieb Regierungschef Denys Schmyhal am Mittwoch bei Telegra





