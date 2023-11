Unzufriedenheit mit dem österreichischen Gesundheitssystem

In Österreich brodelt derzeit die Stimmung, wenn es um die Gesundheitsversorgung und die Zukunft des Gesundheitssystems allgemein geht – sowohl auf Ärzte-, wie auch auf Patienten-/Bürgerseite. Eine Umfrage des Dienstleisters Spectra im Auftrag der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) habe ergeben, so die Kammer im Oktober, dass 42 Prozent der 1.

000 Befragten der Meinung seien, das österreichische Gesundheitssystem sei „mittelmäßig“ bis „sehr schlecht“ – 2021 hätten nur 28 Prozent eine derartige Bewertung vorgenommen, heißt es weiter.Anfang Oktober haben sich Bund, Länder und Gemeinden als Finanzausgleichspartner nach zehnmonatigen Verhandlungen auf die Finanzierung des Reformbedarfes geeinigt – so auch für den Aufgabenbereich Gesundheit. Ein durchschnittliches Volumen von 12,9 Milliarden Euro ist für die Jahre 2024 bis 2028 veranschlagt, wobei für den Bereich Gesundheit 3,8 Milliarden Euro taxiert werde





