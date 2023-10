Unzufrieden? Danni Büchner wünscht sich Po und Kurven zurück

27.10.2023 20:55:00 / Herkunft: promiflash

Daniela Büchner (45) ist mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden! Bei der Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat sich in diesem Jahr so einiges verändert: Der Realitystar hat an seinem Aussehen gearbeitet, und das Resultat kann sich sehen lassen! Die fünffache Mutter verlor in den vergangenen Monaten rund 15 Kilogramm.