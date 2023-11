Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen und Orkanböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen und Orkanböen. Betroffen sind vor allem Landkreise im Süden und Südwesten Deutschlands. Lesen Sie alle wichtigen Wetter-News im Ticker.Der Deutsche Wetterdienst hat bis Freitagmittag Alarmstufe Rot für mehrere Kreise in Baden-Württemberg ausgegeben. Demnach warnt der DWD gleich vor mehreren Gefahren: Zum einen gibt es eine „Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen“. 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter sollen fallen.

In Staulagen können sogar 90 Liter erreicht werden. Dazu besteht Glättegefahr und oberhalb von 800 Metern können 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee fallen. Auch in vielen weiteren Kreisen Baden-Württembergs (von der Mitte bis in den Süden) warnt der DWD vor Dauerregen zwischen 30 und 45 Litern pro Quadratmeter (siehe Karte unten). In Bayern wiederum gibt es Alarmstufe Orange wegen Schneefalls. In folgenden Kreisen können - vor allem oberhalb von 1000 Metern - heute bis zu 30 Zentimeter Neuschnee falle

