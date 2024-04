Unwetterwarnung: Gewitter, Sturmböen und Hagel in Deutschland

Es wird nochmal ungemütlich in Deutschland, bevor der Frühling mit bis zu 30 Grad kommt. Am Donnerstag ziehen Gewitter auf und es kann zu Sturmböen, Starkregen und Hagel kommen.Bereits am Vormittag zieht von Westen her ein Regengebiet auf und vom Saarland bis zum Niederrhein kommt es zu Niederschlägen. Im Laufe des Tages breitet sich der Regen dann vom Westen nach Osten hin aus. Am Donnerstagnachmittag ist dann im Westen nochmal Vorsicht geboten.

Es entwickeln sich hier teils kräftige Schauer und Gewitter mit Sturmböen. Starkregen und Hagel können dabei sein und auch kurzlebige Tornados sind nicht ausgeschlossen.Doch schon am Freitag steigt das Thermometer wieder deutlich an, auf 19 bis 26 Grad. Im Norden ist es mit 15 bis 20 Grad etwas kühler.Auch im April 2024 kommen auf die Verbraucher mehrere Änderungen und neue Regelungen zu. Besonders das Elterngeld, die Cannabis-Legalisierung und höhere Preise für Gas und Fernwärme werden im kommenden Monat wichti

Wetterumschwung in NRW: Stürmische Gewitter mit Starkregen und Hagel drohen

Hagel droht: Warnung vor „starkem Gewitter" in München
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung herausgegeben. Es wird bis 18 Uhr vor 'starkem Gewitter' mit Sturmböen von bis zu 70 km/h und kleinkörnigem Hagel gewarnt.

Hagel droht: Warnung vor „starkem Gewitter" in Oberbayern
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung herausgegeben. Es wird bis 18 Uhr vor 'starkem Gewitter' mit Sturmböen von bis zu 70 km/h und kleinkörnigem Hagel gewarnt.

