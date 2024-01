Unwettergefahr in Bayern: Flugausfälle und Schulschließungen

Vorsicht ist geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch und Donnerstag in weiten Teilen Bayerns mit Unwettergefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis. Am Flughafen München sei deshalb vor allem in der ersten Tageshälfte mit erheblichen Einschränkungen bei Starts und Landungen zu rechnen, teilte der Airport am Dienstag mit. Auch viele Schulen in Ostbayern sind betroffen.

Laut Warnmeldung ist am Mittwoch ab 5 Uhr morgens von zunächst leichtem Schneefall und dann schlagartig gefrierendem Regen die Rede. Möglicherweise sind nicht alle Landkreise von der Wetterlage gleich betroffen. Dennoch gehen die Behörden bei den Schulen in einigen Landkreisen auf Nummer sicher. Durch die frühzeitige Entscheidung soll Schulen und Eltern so mehr Zeit für Planung und Organisation von Distanzunterricht und Kinderbetreuung gegeben werden. Es wird gebeten, auch Nachbarn und Bekannte über diese Entscheidungen zu informieren





idowa » / 🏆 34. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Besuch bei der Bundeswehr in Litauen: Der größte Nato-Fanklub der WeltIm Baltikum soll im Rahmen der „Zeitenwende“ dauerhaft eine deutsche Kampfeinheit stationiert werden. 800 Sol­da­t:in­nen sind schon vor Ort.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Bayern-Star Jamal Musiala verrät seine Top-Favoriten auf den Titel in der Champions LeagueBayern-Star Jamal Musiala gibt seine Favoriten für den Champions-League-Titel preis und wird von den deutschen Fans gefeiert.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Der Mann, der Hertha einteHertha-Präsident Kay Bernstein ist gestorben. In seiner kurzen Zeit an der Spitze von Hertha BSC hat er viel bewegt. Er stand für einen Berliner Weg und kämpfte dafür, die Fans hinter der Fahne des Klubs zu einen. Von Till Oppermann

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Netflix setzt „Avatar – Der Herr der Elemente“ mit echten Schauspielern umNach dem Erfolg von „One Piece“ schnappt sich Netflix gleich das nächste Franchise und setzt es mit echten Schauspielern um. „Avatar – Der Herr der Elemente“ ist einer der erfolgreichsten Cartoons von Nickelodeon und handelt von dem jungen Aang, der als Avatar die Macht von Feuer, Wasser, Wind und Erde bändigen muss. 2010 gab es einen Realfilm, der jedoch nicht besonders beliebt war. Es bleibt spannend, ob Netflix hier die nächste Erfolgsgeschichte hat oder genauso scheitern wird wie der Film vor 14 Jahren.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Franz Beckenbauer national und international: Der Kaiser und der Umgang mit dem 'Aber'Internationale Presse und Berühmtheiten verneigen sich nach dem Tod von Franz Beckenbauer vor einer Fußballlegende. Von dem Schatten auf der Karriere der 'Lichtgestalt' keine Spur - anders als in seinem Heimatland.

Herkunft: BR24Sport - 🏆 39. / 63 Weiterlesen »

Ein Dorf in der Türkei: Das Ritual der SuppeIn einem kleinen Dorf im Nordosten der Türkei wiederholt sich seit rund einem Vierteljahrhundert jeden Freitag dasselbe Ritual. Eine ältere kurdische Frau kocht eine Suppe, um an ihren verschwundenen Sohn zu erinnern. Eine deutsche Regisseurin filmt das Erinnerungsritual.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »