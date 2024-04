Unwetter im Norden: Gefahr von Tornados

An diesem Freitag wird es nochmal brenzlig im Norden. Erneut ziehen Unwetter über das Land und es besteht die Gefahr von kurzlebigen Tornados . Am Donnerstag waren bereits heftige Unwetter über Deutschland unterwegs. In der Oberpfalz wurden rund 30 Gebäude beschädigt. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um einen Tornado gehandelt hat. Und auch in Korschenbroich bei Mönchengladbach gab es Verwüstungen, wie diese Fotos zeigen.

Auch hier könnte ein Tornado für die Schäden verantwortlich gewesen sein. Der Verdacht, dass es sich bei dem Wetterphänomen um einen Tornado gehandelt habe, liege nahe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Korschenboich, der selbst Augenzeuge war. Und die Unwetter sind an diesem Freitag noch nicht vorbei. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor orkanartigen Böen oder kurzlebigen Tornados. Im Norden können kräftige Gewitter an diesem Freitag auftreten. Mit dabei sind auch wieder Sturmböen, Hagel und Starkregen

